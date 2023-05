Giudice sportivo: un turno di squalifica al match analyst Cerra

All'indomani della conclusione della 36esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, c'è da segnalare la terza sanzione di Zalewski, ammonito ieri nel corso della sfida contro la Salernitana. Inoltre, un turno di squalifica al match analyst Giovanni Cerra "per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale": non sarà dunque presente in panchina per Fiorentina-Roma.

Restano in diffida Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Roger Ibanez.

(legaseriea.it)

