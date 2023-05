Giudice Sportivo: Pellegrini entra in diffida. 4000 euro di multa alla Roma

Conclusa la trentaquattresima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, la società giallorossa ha ricevuto una multa da 4000 euro "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica".

Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini sono stati ammoniti in occasione di Roma-Inter e hanno ricevuto rispettivamente la settima, la terza e la quarta sanzione. Il capitano, quindi, è entrato in diffida, motivo per cui in caso di nuovo cartellino giallo sarà squalificato. Il numero 7, però, non è l'unico, infatti sono a rischio anche Paulo Dybala e Roger Ibanez. Anche José Mourinho è a un cartellino dalla squalifica.

La Roma affronterà il Bologna nel prossimo turno di campionato e i rossoblu non potranno contare su Stefan Posch, il quale era già diffidato e contro il Sassuolo ha ricevuto il quinto cartellino giallo, che gli è costato la squalifica.

(legaseriea.it)

