Giudice sportivo: ammenda di tremila euro alla Roma per il lancio di un petardo e tre fumogeni a Bologna

Ammenda di tremila euro nei confronti della Roma "per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni". Questa la decisione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alla partita giocata dai giallorossi a Bologna la scorsa domenica e terminata sul risultato di 0-0. Terza sanzione per Mady Camara, ammonito dall'arbitro Daniele Orsato per un'entrata dura ai danni di Charalampos Lykogiannis. È entrato in diffida, invece, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che, nel caso in cui rimediasse un cartellino giallo nel prossimo match in casa del Torino, sarebbe costretto a saltare la sfida con la Roma, in programma nella 37esima giornata.

(legaseriea.it)

