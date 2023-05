FOTO - Roma-Salernitana, vietato l'ingresso dello striscione dei Fedayn per Roberto Rulli: la Curva Sud lascia lo stadio

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Salernitana, partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Anche quest'oggi lo Stadio Olimpico è sold out e l'entusiasmo iniziale dei tifosi giallorossi si è improvvisamente placato per un motivo ben preciso. Ai Fedayn, storico gruppo della Curva Sud, è stato vietato l'ingresso dello striscione per Roberto Rulli (fondatore del gruppo) ed entrambe le curve e i distinti hanno rimosso le 'pezze' e gli striscioni esposti come simbolo di solidarietà nei loro confronti.

Successivamente la Curva Sud ha deciso di lasciare lo Stadio Olimpico in segno di protesta.