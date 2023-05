FOTO - Roma-Salernitana, lo striscione della Curva Sud: "Grinta, cuore e sudore sulla maglia... adesso uniti per l'ultima battaglia"

Atmosfera spettacolare allo Stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Salernitana, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Dopo aver incitato la squadra a Trigoria, i tifosi hanno riempito lo stadio e in Curva Sud è apparso uno striscione firmato 'Gruppo Roma': "Grinta, cuore e sudore sulla maglia... adesso uniti per l'ultima battaglia", il messaggio rivolto ai ragazzi di José Mourinho.