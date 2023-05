FOTO – Roma-Salernitana 2-2

Allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Salernitana, valida per la 36esima giornata di campionato, termina 2-2. Al 12' gli ospiti passano in vantaggio con un grande gol di Candreva, poi nel finale della prima frazione di gioco c'è da segnalare un gol annullato ad Ibanez con l'ausilio del Var. Ad inizio ripresa la Roma trova il pareggio con El Shaarawy, prima del gol di Dia al 54' che consente alla Salernitana di portarsi nuovamente avanti. All'83' Matic firma il 2-2, ma ai giallorossi non basta il forcing finale per la vittoria. Gli scatti del match: