FOTO - Roma-Inter, squadra riunita in cerchio attorno a Mourino al termine del match

La Roma cade 0-2 in casa contro l'Inter. Nonostante una prova di carattere, i giallorossi sono stati puniti da Dimarco e Lukaku, i quali hanno condannato gli uomini di Mourinho alla quarta partita consecutiva senza vittoria. I capitolini stanno vivendo un momento complicato dal punto di vista dei risultati e al termine della gara lo Special One ha chiamato a raccolta la squadra al centro del campo per parlare e caricarla in vista dei prossimi impegni. Successivamente i calciatori si sono diretti sotto la Curva Sud e hanno applaudito i tifosi. Infine Mourinho ha salutato anche i supporter dell'Inter, suo ex club.





