FOTO - Roma-Inter: Celik, Karsdorp e Darboe presenti all'Olimpico

Allo Stadio Olimpico va in scena lo scontro Champions tra Roma ed Inter, sfida valida per la 34esima giornata di campionato. In tribuna sono presenti anche Zeki Celik, squalificato dopo l'espulsione per somma di ammonizioni rimediata contro il Monza, Rick Karsdorp, ai box, ed Ebrima Darboe per assistere al match dei compagni contro i nerazzurri.