Sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione della sfida tra Roma ed Inter, in scena alle 18.00 e valida per la 34esima giornata di campionato, c'è anche il tennista Diego Schwartzman, amico di Paulo Dybala ed ospite del connazionale. Il tennista nei prossimi giorni sarà impegnato negli Internazionali in programma al Foro Italico.