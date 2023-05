FOTO - Monza-Roma, striscione nel settore ospiti: "Lottate con il cuore... noi ci crediamo per amore!"

All'U-Power Stadium va in scena il match tra Monza e Roma, valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Anche se in trasferta, la squadra giallorossa non si sentirà sola poiché il settore ospiti, gremito di romanisti, è sold out. Prima del calcio d'inizio gli ultras capitolini hanno esposto uno striscione: "Lottate con il cuore... noi ci crediamo per amore!", il messaggio di sostegno nei confronti dei ragazzi di José Mourinho.