FOTO - Monza-Roma: dalla panchina riscaldamento solo per Spinazzola, Volpato, Tahirovic, Camara, Keramitsis e Louakima

Smalling, Karsdorp, Belotti, Llorente in panchina ma non disponibili: i giallorossi infortunati sono presenti in panchina per Monza-Roma, 33esima giornata di campionato, per fare gruppo e aiutare la squadra senza però poter scendere in campo. Col gruppo a Monza c'è anche lo squalificato Matic.

Oltre ai titolari scelti da Mourinho, i giocatori presenti in panchina che hanno effettuato il riscaldamento pre-partita sono stati Spinazzola, Volpato, Tahirovic, Camara, Louakima e Keramitsis. In campo non si sono visti né Dybala né Wijnaldum.