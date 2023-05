FOTO - Monza-Roma 1-1 HT

Il primo tempo di Monza-Roma, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A, è terminato 1-1: a segno El Shaarawy al 24' e Caldirola al minuto 39. Dopo lo spavento iniziale procurato da Caprari, la Roma prende in mano il pallino di gioco e inizia a creare svariate occasioni. Al minuto 24 la pressione dei giallorossi viene premiata e arriva il gol dello 0-1: Abraham ruba il pallone a Di Gregorio, la passa al ‘Faraone’, il quale segna al secondo tentativo e porta in vantaggio i suoi. I giallorossi creano altre chance e sfiorano il gol anche con Ibanez, ma questa volta il portiere del Monza si fa trovare pronto. Al minuto 39 però arriva il pareggio dei padroni di casa con Caldirola, che realizza un incredibile gol al volo sugli sviluppi di calcio piazzato. Termina così 1-1 il primo tempo. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.