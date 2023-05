FOTO - Fiorentina-Roma 0-1

A quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 31 maggio a Budapest, la Roma è ospite della Fiorentina al Franchi nella penultima giornata di campionato. Sul campo della squadra di Vincenzo Italiano la Roma termina il primo tempo in vantaggio per 1-0: al 12' El Shaarawy sfrutta la sponda di testa di Solbakken, innescato perfettamente in area di rigore dal cross di Belotti, e sigla il vantaggio giallorosso. Gli scatti della prima frazione di gioco: