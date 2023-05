Fiumicino, Roma in partenza per Monza: ci sono anche gli infortunati e lo squalificato Matic (VIDEO)

La Roma è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Monza, dove domani alle ore 21 disputerà il match valido per la 33esima giornata di campionato. Diverse assenze per José Mourinho, che però ha scelto di portare con la squadra quasi tutti gli indisponibili. Sono partiti alla volta della Lombardia, infatti, anche gli infortunati Chris Smalling, Diego Llorente, Rick Karsdorp e Andrea Belotti, oltre allo squalificato Nemanja Matic. Presenti anche Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala, anche se non è ancora chiaro se saranno a disposizione o meno del tecnico portoghese, che ha deciso di aggregare alla prima squadra anche il difensore della Primavera Corentin Louakima.

