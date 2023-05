Fiumicino, Roma in partenza per Firenze: out Pellegrini, Dybala, Rui Patricio e Matic. Prima convocazione per Pagano (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà la Fiorentina nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I giallorossi sono in partenza per Firenze e sono stati accolti da un gruppetto di tifosi giallorossi. José Mourinho ha voluto risparmiare la trasferta a Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Rui Patricio e Nemanja Matic, i quali sono rimasti a Roma. Out anche gli infortunati Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp. Convocati, invece, molti ragazzi della Primavera tra cui Riccardo Pagano, alla sua prima chiamata con i grandi.

17:20 - La Roma è in partenza per Firenze. Foto e autografi per Belotti, Abraham, El Shaarawy e Belotti. Richiesta particolare per Mourinho: lo Special One autografa il tatuaggio della Conference League sulla gamba di un tifoso