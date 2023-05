Fiorentina-Roma: nessun tesserato giallorosso parlerà nel post

Niente dichiarazioni dei tesserati della Roma dopo la gara del Franchi contro la Fiorentina, persa per 2-1 in rimonta, valida per la penultima giornata di campionato. Secondo quanto riferito dal giornalista della piattaforma sportiva Tommaso Turci, nessun tesserato della Roma, né Mourinho né i giocatori, interverranno ai microfoni dei cronisti nel post-partita. Alla base della decisione non c'è una polemica arbitrale, ma la volontà di Mourinho è quella di mantenere alta la concentrazione a quattro giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest.

(Dazn)