Fiorentina-Roma: i convocati di Italiano

La Fiorentina ospiterà la Roma domani alle 18 in una sfida che anticipa le settimane in cui entrambe le squadre saranno impegnate nelle rispettive finali europee, i giallorossi il 31 maggio contro il Siviglia, mentre il 7 giugno i viola sfideranno il West Ham. Per domani, intanto, la Fiorentina ha diramato la propria lista di convocati in serata: 27 i giocatori chiamati da Italiano che avrà l'intera rosa a disposizione, fatta eccezione per Sirigu.