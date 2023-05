Fiorentina-Roma, ammonito Mourinho: era diffidato, salta l'ultima di campionato con lo Spezia

Nel finale di Fiorentina-Roma, penultima gara di campionato in scena al Franchi, nervi tesi tra le due panchine dopo un intervento in area di rigore giallorossa di Missori su Terzic, ma il direttore di gara Ayroldi aveva fischiato un fallo precedente. Per proteste, però, l'arbitro estrae il cartellino giallo per José Mourinho: il tecnico giallorosso, diffidato, salterà l'ultima partita di Serie A con lo Spezia all'Olimpico.