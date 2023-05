Dybala: difficile il recupero per la Fiorentina, resta in dubbio anche per la finale di Europa League

Paulo Dybala difficilmente recupererà per la partita contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18, e resta in dubbio anche per la finale di Europa League contro il Siviglia, prevista mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Lo riporta il giornalista di Sky, Angelo Mangiante, che spiega come la Joya sia condizionata dal colpo alla caviglia subito nel match contro l'Atalanta per mano di José Luis Palomino. A causa del dolore, infatti, l'argentino non riesce a trovare la continuità in allenamento.

