BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni. Svilar, Missori e Tahirovic dal 1'. Abraham favorito su Belotti

Tappa a Bologna prima del Bayer Leverkusen: oggi la Roma, impegnata giovedì alla BayArena nel ritorno della semifinale di Europa League, è ospite del Bologna di Thiago Motta - alle prese con le assenze in difesa - nella sfida valida per la 35esima giornata di campionato in programma alle 18.00 allo Stadio Dall'Ara. Senza Rui Patricio e Dybala, rimasti a Roma, oltre agli infortunati, José Mourinho si affida a Svilar in porta, lascia a riposo Mancini e sceglie il terzetto composto da Celik, Cristante e Ibañez. In mezzo al campo chance dal 1' per Tahirovic al fianco di Bove e Missori sulla fascia destra, mentre a sinistra torna titolare Zalewski. Davanti Abraham è favorito su Belotti supportato da Pellegrini e Solbakken.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Aebischer, Barrow.

All.: Thiago Motta.

ROMA: Svilar; Celik, Cristante, Ibañez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli - Alassio. IV uomo: Volpi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Martino.