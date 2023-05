BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Svilar, Tahirovic e Missori dal 1', torna Solbakken

Sarà una Roma inedita quella che oggi alle 18 farà visita al Bologna. Sono tante, infatti, le novità di Josè Mourinho, che pensa già alla semifinale di ritorno contro il Leverkusen. A cominciare dalla porta, dove fa il proprio esordio in Serie A Svilar. In difesa confermati Celik, Cristante e Ibanez, con Mancini che riposa. Le grandi novità sono a centrocampo, dove agiscono Bove e Tahirovic al centro, con Missori e Zalewski sulle fasce. In avanti torna Solbakken al fianco di Pellegrini, a supporto di uno tra Abraham e Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham. IL TEMPO - Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini, Belotti. IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.