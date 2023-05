Bologna-Roma, le informazioni per i tifosi in trasferta: cancelli aperti alle 16 (COMUNICATO)

Domenica alle ore 18 la Roma affronterà il Bologna nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa sarà seguita da tantissimi tifosi, infatti anche in questa occasione il settore ospiti è sold out. Ecco la nota ufficiale della società felsinea riguardante le informazioni utili per i tifosi capitolini.

COME ARRIVARE



Lo stadio Renato Dall’Ara è situato in città nel quartiere Costa Saragozza; lo stadio è a 3 km dal centro, a 3.5 km dalla stazione centrale e a 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi.

Via Andrea Costa 174, 40134 Bologna. Tel. +39 051.61.42.215

IN TRENO:

A richiesta della Questura di Bologna, TPER predispone un servizio apposito per i tifosi ospiti da e per la stazione centrale.

IN AUTO:

Dalla A1 (Milano- Napoli ): uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A14 ( Bologna -Taranto): seguire indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dalla A13 ( Bologna -Padova): seguire le indicazioni per Firenze e uscire a Bologna Casalecchio;

Dal casello autostradale di Bologna Casalecchio, prendere l’uscita 1 della tangenziale direzione Bologna centro, sull’asse attrezzato imboccare la terza uscita che sbocca nella rotonda Onorato Malaguti, quindi prendere la prima uscita (Via Simone di Filippo dei Crocefissi, poi Via Caravaggio) fino al semaforo. Al semaforo svoltare a sx in Via Don Luigi Sturzo e proseguire diritto fino all’intersezione con Via Porrettana.

IN AEREO:

Dall’aeroporto Guglielmo Marconi linee autobus BLQ shuttle per la stazione centrale, e poi la linea autobus 77 con fermata in Montefiorino.

INGRESSO E PARCHEGGIO TIFOSI OSPITI:

L’ingresso del settore ospiti è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana).

I cancelli apriranno 2 ore prima dell’inizio dell’incontro. La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e la Via Don Luigi Sturzo.

