BOLOGNA-ROMA: arbitra Orsato

Orsato sarà l'arbitro di Bologna-Roma con Meli e Alassio come assistenti. A completare la squadra arbitrale per la sfida in programma domenica alle 18 al Dall'Ara, ci sarà il IV uomo Volpi, con Mazzoleni e Di Martino che saranno rispettivamente Var e Avar dell'incontro. Questo il quadro completo delle designazioni:

LAZIO – LECCE Venerdì 12/05 h. 20.45

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: LONGO S.

SALERNITANA - ATALANTA Sabato 13/05 h. 15.00

PICCININI

MOKHTAR – PALERMO

IV: CAMPLONE

VAR: NASCA

AVAR: SOZZA

SPEZIA – MILAN Sabato 13/05 h. 18.00

DOVERI

BINDONI – BRESMES

IV: PAIRETTO

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

INTER – SASSUOLO Sabato 13/05 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI L. – PERROTTI

IV: MASSA

VAR: DI MARTINO

AVAR: LA PENNA

H. VERONA – TORINO h. 12.30

DI BELLO

BERCIGLI – CECCONI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: BANTI

FIORENTINA – UDINESE h. 15.00

PATERNA

VONO – SACCENTI

IV: GUALTIERI M.

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

MONZA – NAPOLI h. 15.00

COSSO

TOLFO – MASSARA

IV: RUTELLA

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARIANI

BOLOGNA – ROMA h. 18.00

ORSATO

MELI – ALASSIO

IV: VOLPI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – CREMONESE h. 20.45

CHIFFI

GIALLATINI – CIPRESSA

IV: ZUFFERLI

VAR: LA PENNA

AVAR: NASCA

SAMPDORIA – EMPOLI Lunedì 15/05 h. 20.45

FELICIANI

DE MEO – PAGNOTTA

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: SOZZA