Bologna, Motta: "La Roma ha grandi motivazioni e vive un buon momento. Dobbiamo prepararci al massimo per affrontarla"

DAZN - Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming al termine del match contro il Sassuolo, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il tecnico dei felsinei si è soffermato anche sulla sfida contro la Roma, in programma domenica 14 maggio alle ore 18. Ecco le sue parole: "La squadra è stata in crescita nel gioco e non solo, sono contentissimo perché i ragazzi hanno dato tutto in campo e sono stati fantastici. Il bilancio lo faremo a fine stagione, così come con la società per crescere e rinforzare la squadra. La prossima partita sarà molto importante da giocare, in casa contro una Roma che ha grandi motivazioni e vive un buon momento. Dobbiamo prepararci al massimo per affrontare questa partita".