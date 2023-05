Bologna, Motta: "Contro la Roma abbiamo dominato, ma i giallorossi si sono difesi molto bene"

DAZN - Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni della piattaforma streaming in seguito alla vittoria per 1-5 in casa della Cremonese. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei felsinei si è soffermato anche sul pareggio di domenica scorsa contro la Roma per 0-0. Ecco le sue parole: "Ogni partita ha una storia diversa, noi cerchiamo di giocare sempre con le nostre idee ma ogni volta affrontiamo un avversario differente. Con tutto il rispetto per la Cremonese, la Roma, contro cui abbiamo giocato una settimana fa, è una squadra di qualità diversa. Contro i giallorossi abbiamo dominato ma si sono difesi molto bene, quindi é chiaro che é più difficile segnare come fatto oggi".