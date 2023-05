Atalanta, Gasperini: "Spero che le nostre rivali perdano punti, ma sono convinto che vinceranno tutte"

L'Atalanta ha battuto 3-2 lo Spezia e ha conquistato altri tre punti molto importanti in chiave qualificazione in Champions League. Al termine del match, il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva e si è soffermato sul cammino delle rivali. Ecco le sue parole.

GASPERINI A SKY SPORT

Le avversarie per la Champions hanno partite in più, sarà un fattore determinante?

"Noi ci contiamo, anche se per esperienza dico che quando arrivi a questo punto della stagione, le squadre in Coppa sono più forti. Quando esci invece la settimana è molto lunga, le partite sono molto allenanti soprattutto se riesci a giocare non giovedì e domenica, ma mercoledì-domenica oppure giovedì-lunedì. Il rischio grosso sono gli infortuni, se perdi qualcuno in questo periodo possono saltare il finale di stagione".

Si aspetta che qualcuno perda punti per strada?

"Sarei ipocrita a dire diversamente, lo spero. Ma sono convinto che vinceranno tutte, mentre domenica è una giornata molto più importante per tutti gli scontri diretti che ci sono".