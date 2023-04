VIDEO - Milan arrivato a Roma: squadra accolta da un gruppo di tifosi rossoneri

Domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena il big match tra Roma e Milan, valido per la trentaduesima giornata di Serie A. C'è grande attesa per questo scontro Champions, infatti le due squadre hanno gli stessi punti in classifica a sette giornate dalla fine del campionato. In vista del match di domani, gli uomini di Stefano Pioli hanno raggiunto quest'oggi la Capitale e, arrivati all'hotel Parco dei Principi, sono stati accolti da un gruppo di tifosi rossoneri. A riportarlo l'emittente televisiva Sportitalia.