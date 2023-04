Torino, Vagnati: "Ora pensiamo alla Roma". Juric: "Sono fiducioso per le prossime partite"

Nonostante le numerose occasioni create, il Torino ha strappato solamente un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, ma in casa granata c'è molta fiducia e soddisfazione sia per quanto dimostrato nella gara odierna sia in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra piemontese sarà il prossimo avversario della Roma e il match andrà in scena sabato 8 aprile alle ore 18:30. Il diretto sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita odierna nel corso della trasmissione 'Calcio Totale': "Abbiamo provato entrambe a vincere la partita e il dispiacere più grande è aver chiuso il primo tempo sotto, non meritavamo. Ora pensiamo alla prossima partita".

(Rai Sport HD)

Anche l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato a fine partita e lo ha fatto ai microfoni dell'emittente televisiva. Ecco il suo commento.

Le basterà fare 51 punti o vuole qualcosa in più?

"Mi dispiace non aver vinto oggi perché dopo quella prima mezz'ora dovevamo essere avanti di 2/3 gol. Io voglio che i ragazzi crescano. Penso che possiamo fare un bel filotto, sono fiducioso per le prossime 10 partite".