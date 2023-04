Torino-Roma, striscione dei tifosi granata contro Belotti: "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare" (FOTO)

Accoglienza dura per Andrea Belotti da parte dei suoi ex tifosi del Torino. Il Gallo è stato infatti accolto da diversi cori oltraggiosi, ripetuti anche nel corso della gara. La curva Maratona ha inoltre esposto uno striscione nei suoi confronti: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”.

L’accoglienza dei tifosi del #Torino per l’ex capitano granata #Belotti “Solo per la maglia. Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare” recita uno striscione esposto con ironia pic.twitter.com/7aEzfEwo0s — Tuttosport (@tuttosport) April 8, 2023