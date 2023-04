TORINO-ROMA: le formazioni ufficiali. Conferma per Llorente e sorpresa Solbakken. Panchina per Ibanez, Matic, Abraham e Belotti (VIDEO)

Tre punti per superare Inter e Milan e portarsi in solitaria al terzo posto in classifica. È questo l'obiettivo odierno della Roma, ospite del Torino per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Con una vittoria sul campo dei granata, la squadra di José Mourinho salirebbe a quota 53 punti, a più uno sui rossoneri e a più due sui nerazzurri, fermati sul pareggio ieri rispettivamente da Empoli e Salernitana.

Per uscire dallo Stadio Olimpico Grande Torino con il bottino pieno, lo Special One non potrà però contare sul suo capitano, Lorenzo Pellegrini, out per febbre. Il portoghese tornerà con ogni probabilità alla difesa a tre, schierando il terzetto titolare composto da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez davanti a Rui Patricio. Spazio ancora a Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola sulle fasce, con Bryan Cristante, al ritorno dopo il turno di squalifica, che dovrebbe fare coppia con Nemanja Matic. Più avanzato Georginio Wijnaldum, che avrà il compito di supportare uno tra Andrea Belotti e Tammy Abraham (con il primo favorito) insieme a Paulo Dybala.

IL PREPARTITA

17:16 - Ecco la formazione ufficiale della Roma, anticipata dal giornalista di Dazn Tommaso Turci.

16:39 - Una panoramica dello spogliatoio della Roma.

16:29 - I giallorossi sono arrivati allo Stadio Olimpico Grande Torino.