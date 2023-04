Alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico di Torino andrà in scena la gara tra il Torino e la Roma, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La società piemontese ha annunciato ufficialmente i 23 convocati per la sfida odierna.

? | CONVOCATI Sono 23 i calciatori selezionati da mister Juric per #TorinoRoma#SFT pic.twitter.com/r22Cutdvva — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 8, 2023