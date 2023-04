Solbakken: confermata la lussazione alla spalla sinistra. Terapia conservativa e nuovo controllo tra due settimane per il norvegese

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi Ola Solbakken hanno confermato i timori dei tifosi giallorossi dopo l'infortunio rimediato dal norvegese nel match contro il Torino: lussazione alla spalla sinistra per l'ex giocatore del Bodo/Glimt, che già la scorsa estate aveva avuto un problema simile. L'attaccante, in accordo con i medici della Roma, ha scelto di non operarsi, ma di optare per una terapia conservativa che vedrà un nuovo controllo tra due settimane, per valutare il recupero della spalla infortunata.