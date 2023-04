Serie A, vittoria esterna per il Napoli: 2-1 al Lecce

Nel secondo anticipo di giornata, valido per il 29° turno di campionato, il Napoli vince in trasferta: la squadra di Luciano Spalletti si impone 2-1 al Via del Mare contro il Lecce, raggiungendo dunque quota 74 punti in classifica. Sblocca la gara al 18' la rete di Di Lorenzo, poi nella ripresa, al 52', Di Francesco ristabilisce la parità prima dell'autogol attribuito a Falcone al 64', che fissa il punteggio sul 2-1 per gli azzurri.