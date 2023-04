Serie A, Verona-Sassuolo 2-1: il gol al 95' Gaich riapre la corsa salvezza. Scaligeri a 4 punti dallo Spezia

Il Verona batte 2-1 il Sassuolo allo scadere e torna in corsa per la salvezza, portandosi a quattro punti dallo Spezia quartultimo. Ad andare in vantaggio sono i neroverdi, che al 34' passano con la rete di Abdoulrahmane Harroui. Sembra fatta per la squadra di Alessio Dionisi, ma all'84' l'Hellas pareggia con Federico Ceccherini e al 95', in pieno recupero, trova la rete che vale i tre punti con Adolfo Gaich. Nessuna ripercussione a livello di classifica per il Sassuolo, che resta dodicesimo a quota 37 punti.