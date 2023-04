Serie A, Udinese-Monza 2-2: Beto trova il pareggio con un rigore al 92'

Termina 2-2 il primo anticipo del sabato di Serie A, l'Udinese di Sottil recupera la partita contro il Monza all'ultimo grazie al gol realizzato da Beto su rigore al 92'. Partita in vantaggio con il gol di Lovric al 18', l'Udinese subisce due gol in 8 minuti firmati Colpani e Rovella, trovando poi il pareggio al termine della partita. L'Udinese sale a 39 punti e si poziona decima in classifica. Il Monza tredicesimo si porta a 35 punti.