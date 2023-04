Serie A, seconda vittoria consecutiva per la Cremonese: 1-0 contro l'Empoli

La trentesima giornata di Serie A si è aperta con la seconda vittoria consecutiva della Cremonese. Dopo aver battuto la Sampdoria in trasferta, i grigiorossi si sono imposti per 1-0 sull'Empoli e hanno conquistato altri tre punti fondamentali per sperare nella salvezza. A regalare il successo ai padroni di casa ci ha pensato Dessers al minuto 4. Con questa vittoria la Cremonese sale a 19 punti, a -7 dallo Spezia diciassettesimo e attualmente salvo. L'Empoli invece resta quattordicesimo a quota 32.