Serie A, Sassuolo-Torino 1-1: Sanabria risponde a Pinamonti

La ventottesima giornata di Serie A si è conclusa con Sassuolo-Torino, match terminato con il punteggio di 1-1. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa al minuto 36 con Pinamonti, ma i granata hanno continuato ad attaccare e nel secondo tempo hanno trovato il gol del definitivo pareggio con Sanabria al 66'. Con questo risultato il Sassuolo sale a 37 punti, mentre il Torino va a quota 38 e raggiunge l'Udinese ma in virtù degli scontri diretti a favore la scavalca e si porta al decimo posto in classifica.