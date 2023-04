Serie A, pari per il Milan a San Siro: 0-0 con l'Empoli

A San Siro l'Empoli ferma il Milan: termina 0-0 la gara del venerdì sera della 29esima giornata di campionato. Non è sufficiente l'assalto dei rossoneri nel finale per la vittoria, la squadra di Zanetti resiste. C'è anche da registrare una rete del subentrato Giroud, su assist di Florenzi, annullato per un tocco con il braccio dell'attaccante francese. Con questo risultato la squadra di Pioli si porta a 52 punti, a +1 sull'Inter e a +2 sulla Roma che domani affronterà il Torino. Sono, invece, 32 i punti raggiunti dall'Empoli.