Serie A, pari in casa per il Napoli: 0-0 col Verona

Dopo la sconfitta per mano del Milan nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, il Napoli pareggia nella 30esima giornata di campionato: allo Stadio Diego Armando Maradona finisce 0-0 la sfida col Verona. Da segnalare, nella ripresa, anche il ritorno in campo di Osimhen dopo l'infortunio: l'attaccante ha l'occasione del vantaggio ma centra la traversa. Con questo risultato il Napoli si porta a 75 punti in classifica, il Verona è terzultimo a 23.