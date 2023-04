Serie A, Napoli-Salernitana 1-1: festa scudetto rimandata per gli azzurri. Il Sassuolo vince in rimonta contro l'Empoli

Dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio, la domenica di Serie A prosegue con tre partite valide per la 33esima giornata di campionato in scena alle 15.00. Allo Stadio Diego Armando Maradona la festa scudetto è rimandata: il Napoli pareggia 1-1 con la Salernitana. Al gol di Olivera risponde la rete di Dia, non basta al Napoli il forcing finale per battere gli avversari e festeggiare già oggi il tricolore.

1-1 anche tra Cremonese e Verona, mentre il Sassuolo batte 2-1 l'Empoli. Allo stadio Zini Okereke porta in vantaggio la Cremonese al 9', nella ripresa la rete di Verdi al 75' ristabilisce la parità. In casa il Sassuolo, invece, vince in rimonta: gli ospiti si portano avanti all'11' con Cambiaghi, poi la doppietta di Berardi (all'82' e dal dischetto all'97') ribalta il risultato.