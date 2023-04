Serie A, Napoli-Milan 0-4: i rossoneri riportano la Roma a -1

Clamoroso colpo del Milan che vince 4-0 in casa del Napoli nel posticipo domenicale di Serie A. Un risultato che non mette di certo in dubbio il primato della squadra di Spalletti, 16 punti sopra la Lazio attualmente seconda a 10 giornate dal termine, ma che permette ai rossoneri di reinserirsi nella corsa Champions, scavalcando Roma e Inter di un punto. Le reti sono state segnate da Leao, doppietta, con nel mezzo il 2-0 di Brahim Diaz, prima del poker firmato Saelemaekers.