Serie A, Milan-Lecce 2-0: doppietta di Leão. Rossoneri quarti con la Roma

A San Siro il Milan batte 2-0 il Lecce nella 31esima giornata di campionato: decide una doppietta di Rafael Leão (40' e 74'), che consente alla formazione di Stefano Pioli di agganciare la Roma al 4° posto in classifica, a quota 56 punti, in attesa della gara dei giallorossi contro l'Atalanta in programma domani sera al Gewiss Stadium. Il Lecce, invece, resta a 28 punti, a +2 sul Verona terzultimo.