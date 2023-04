Serie A, Lecce-Sampdoria 1-1: Jesé risponde a Ceesay

Il lunch match tra Lecce e Sampdoria, valido per la trentesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Ceesay e hanno collezionato svariate occasioni per raddoppiare, ma al 75' sono stati puniti da Jesé, che ha ristabilito la parità. Con questo pareggio il Lecce rimane sedicesimo a 28 punti, a +5 dall'Hellas Verona attualmente diciottesimo. La Sampdoria resta ultima in classifica a quota 16 punti.