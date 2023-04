Serie A, Lazio-Juventus 2-1: Zaccagni regala la vittoria a Sarri

All'Olimpico si conclude la 29esima giornata di campionato con la vittoria della Lazio contro la Juventus: termina 2-1 per i biancocelesti che salgono a quota 58 punti in classifica, a +5 sulla Roma terza, mentre la Juventus resta a 44. Sblocca al 38' la rete di Milinkovic-Savic, gol convalidato tra le polemiche, poi al 42' Rabiot sigla il pareggio. Nella ripresa, al 53', Zaccagni porta nuovamente in vantaggio la squadra di Sarri, firmando la vittoria.