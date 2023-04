Serie A: l'Atalanta cade in casa con il Bologna, la Cremonese vince lo scontro diretto con la Sampdoria

L'Atalanta torna a perdere dopo due vittorie consecutive, cadendo in casa contro il Bologna, che si impone con il risultato di 2-0. Decisive le reti al 49' di Nicola Sansone e all'86' di Riccardo Orsolini. La Dea resta così al sesto posto in classifica con 49 punti, mentre il Bologna scavalca la Fiorentina in ottava posizione a quota 43.

Seconda vittoria in campionato, dopo quella con la Roma, con la Cremonese, che vince lo scontro diretto con la Sampdoria, scavalcandola in classifica e portandosi a 10 punti dalla zona salvezza. I doriani passano in vantaggio al 15' con Mehdi Leris, ma si fanno riprendere al 35' dal gol di Paolo Ghiglione. Nel secondo tempo la squadra di Dejan Stankovic passa di nuovo con Sam Lammers al 66', ma Luka Lochosvili all'85' e Leonardo Sernicola al 95' ribaltano il risultato, che si attesta sul definitivo 3-2 per i grigiorossi.