Serie A, la classifica dopo il Collegio di Garanzia: Juve al 3° posto, +3 sulla Roma (FOTO)

Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla Corte Federale di Appello per una nuova valutazione. Dopo la decisione, cambia nuovamente la classifica del campionato in corso, come ufficializzato anche sul sito ufficiale della Lega Serie A. I 15 punti vengono restituiti alla Juventus che torna, dunque, al 3° posto a quota 59, a +3 punti sulla Roma quarta.

La classifica:

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51