Serie A, ko Lazio all'Olimpico: il Torino passa 1-0

Nella 31esima giornata di campionato la Lazio cade allo Stadio Olimpico per mano del Torino: i granata vincono 1-0 grazie alla rete di Ilic al 43° minuto di gioco. Con questo risultato la squadra di Maurizio Sarri resta a 61 punti in classifica, a +2 sulla Juventus terza e a +5 sulla Roma quarta che in questo turno di Serie A affronteranno rispettivamente Napoli e Atalanta. Il Torino di Juric, invece, si porta a quota 42 in classifica.