Serie A, ko Inter a San Siro: la Fiorentina passa 1-0

Nella 28esima giornata di Serie A, alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l'Inter perde in casa per mano della Fiorentina: a San Siro finisce 1-0 per la squadra di Vincenzo Italiano, decide la rete di Bonaventura al 53'. Con questo risultato l'Inter resta al terzo posto a quota 50, la Fiorentina si porta a 40 punti in classifica.