Serie A, Juventus-Napoli 0-1: decide Raspadori al 93'. La prossima giornata gli azzurri possono diventare campioni d'Italia

E' un gol di Raspadori al 93' a decidere la sfida tra Juventus e Napoli dopo che all'83' Di Maria aveva trovato il gol poi revocato dal Var. Finisce 1-0 per gli uomini di Spalletti che da questo momento in poi cominceranno a giocare per il match-point. Sono 17, infatti, i punti di vantaggio ora del Napoli sulla Lazio seconda, ieri battuta dal Torino.

Dalla prossima, in caso di vittoria degli azzurri e passo falso per la squadra di Sarri e la Juventus, il Napoli sarebbe matematicamente campione d'Italia. La Juventus, invece, resta a +3 sulla Roma, impegnata domani a Bergamo.