Serie A, Inter-Lazio 3-1: i nerazzurri rimontano e agganciano Milan e Roma

Vince l'Inter, che batte in rimonta la Lazio e aggiancia Milan e Roma al quarto posto. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con il gol di Felipe Anderson. Nel finale si scatena l'Inter, a 10 minuti dal termine segna con Lautaro (doppietta) e Gosens portandosi a casa i 3 punti. Con la sconfitta della squadra di Sarri, il Napoli può festeggiare lo Scudetto in caso di successo contro la Salernitana. È bagarre invece per il quarto posto, con Milan, Roma e Inter a quota 57.